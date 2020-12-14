Донецк, , 23:32 — REGNUM Посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки (ДНР) вновь обстрелян украинскими войсками, сообщает 14 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку ВСУ осуществили в 21:30 мск со стороны посёлка Шумы. Украинская армия применила станковый противотанковый гранатомёт, выпустив шесть гранат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлок шахты 6/7 из ручного противотанкового гранатомёта.

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