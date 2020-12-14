Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил новых специальных посланников по Ливии и Ближнему Востоку.

Гутерриш выдвинул посланника по Ближневосточному урегулированию Николая Младенова в качестве специального посланника в Ливии. Он заменит Гассана Саламе, который ушел в отставку в марте.

На место Младенова был назначен ветеран норвежской дипломатии Тор Веннесланд, который теперь будет представлять ООН в переговорах между Израилем и палестинцами.

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