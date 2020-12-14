Сараево, , 23:24 — REGNUM Россия поддерживает принципы Дейтонского соглашения и призывает всех его соблюдать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря. Он добавил, что Босния и Герцеговина не нуждается в международном протекторате в форме присутствия верховного представителя ООН. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Лавров на совместной пресс-конференции с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком отметил, что любая попытка пересмотреть Дейтонское соглашение может повлечь за собой самые серьезные риски и последствия.

Лавров «Основные принципы требуют, чтобы все проблемы в Боснии и Герцеговине были решены посредством внутреннего политического диалога без иностранного вмешательства».

Напомним, Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.

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