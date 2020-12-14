Донецк, , 22:42 — REGNUM Обстрелам подвергли ВСУ сёла Яковлевка и Весёлое в окрестностях Ясиноватой и Донецка, сообщает 14 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь был открыт из стрелкового оружия в 18:40 и 20:25 мск. Стреляли из Авдеевки и посёлка Пески, контролируемых ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь из гранатомёта по посёлку шахты 6/7 на северо-западе Горловки в ДНР.

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