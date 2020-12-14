Анкара, , 22:24 — REGNUM Отказаться от введённых в отношении Турции санкций призвал турецкий МИД Соединённые Штаты в опубликованном 14 декабря заявлении.

Комментируя санкции, которые США ввели в отношении Управления оборонной промышленности Турции за сотрудничество с Россией по С-400, турецкое внешнеполитическое ведомство заявило:

«Осуждаем и отвергаем односторонние санкции США против Турции».

Анкара отметила, что Вашингтон, уверяя, что приобретённые Турцией российские зенитные ракетные комплексы «создадут уязвимость с точки зрения систем НАТО», лукавит.

Тем более, что Анкара, отмечает министерство, призывала США и НАТО, отбросив политику, уладить технические моменты по С-400. Но Вашингтон на это не идёт, а только вводит односторонние санкции.

«Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она сочтёт необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности, — говорится в сообщении МИД. — Мы приглашаем США пересмотреть объявленное сегодня несправедливое решение по санкциям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с осуждением антитурецких санкций США.

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