Анкара, , 22:10 — REGNUM Турция в ближайшее время обнародует собственную космическую программу, заявил 14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, Турция в ближайшие недели обнародует национальную космическую программу.

«Мы обнародуем нашу национальную космическую программу в ближайшие недели», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варнак заявил, что турецкая национальная космическая программа могла бы реализовать самые амбициозные проекты от орбитальных спутников до систем космического запуска.

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