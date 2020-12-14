Сараево, 14 декабря 2020, 22:07 — REGNUM Своими санкциями, нарушающими нормы международного права, США губят собственный авторитет, сообщил 14 декабря журналистам находящийся в Боснии и Герцеговине российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам главы МИД РФ, США нарушают нормы международного права налево и направо, причём это происходит уже много лет. Санкции, которые они вводят, односторонние, нелегитимные и нацелены на принуждение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Штаты 14 декабря ввели санкции в отношении оборонного ведомства Турции из-за сотрудничества с Россией по вооружениям С-400 «Триумф».
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