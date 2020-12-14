Сараево, , 22:07 — REGNUM Своими санкциями, нарушающими нормы международного права, США губят собственный авторитет, сообщил 14 декабря журналистам находящийся в Боснии и Герцеговине российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, США нарушают нормы международного права налево и направо, причём это происходит уже много лет. Санкции, которые они вводят, односторонние, нелегитимные и нацелены на принуждение.

Лавров «И, конечно, это не добавляет, я думаю, авторитета Соединённым Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Штаты 14 декабря ввели санкции в отношении оборонного ведомства Турции из-за сотрудничества с Россией по вооружениям С-400 «Триумф».

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