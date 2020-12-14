Каракас, , 22:04 — REGNUM Не менее 20 человек погибли после того, как лодка с мигрантами затонула у восточного побережья Венесуэлы, 14 декабря сообщает агентство Associated Press.

Кораблекрушение произошло 6 декабря у побережья в штате Сукре, первоначально сообщалось о 14 погибших. Мигранты пытались попасть в Тринидад и Тобаго.

Власти Венесуэлы арестовали 56-летнего Луиса Мартинеса по делу о незаконной перевозке людей. Прокуратура намерена арестовать и других участников группы контрабандистов.

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