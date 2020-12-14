Подгорица, , 22:02 — REGNUM Своим заявлением о том, что новое правительство Черногории не отменит антироссийские санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией, министр иностранных дел этой страны Джордже Радулович как будто подчеркивает, что внешняя политика Черногории и впредь не будет планироваться в Подгорице. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Напомним, что Джордже Радулович 14 декабря в интервью изданию Vijesti заявил о том, что Черногория может немедленно снять санкции с России, но если она желает присоединиться к ЕС, то должна соблюдать правила Евросоюза.

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Эксперт напомнил, что незадолго до этого интервью Радулович объявил о намерении Подгорицы не отменять «недипломатическое, капризное и просто неприличное решение» предыдущего черногорского правительства о выдворении посла Сербии в Черногории Владимира Божовича.

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«При этом бросается в глаза не только то, что новое правительство Черногории, очевидно, сохраняет ту политику, которую вели его отчужденные от народа предшественники, но к тому же считает необходимым громко заявить об этом в самом начале своей деятельности», — отметил Копривица.

По словам эксперта, как раз черногорские сербы своими голосами на выборах сделали возможным формирование правительства в его действующем составе. Тем не менее вторую часть голосов получили две коалиции, выступающие за суверенную Черногорию, в которой участвуют и люди, зарекомендовавшие себя как проверенные сербофобы, и, к тому же, новые власти оказались под большим давлением Запада, продолжил Копривица.

«Все это привело к фактическому разделу сфер влияния по ведомствам. Поэтому некоторые министерства, как, например, МИД, функционируют как «феоды», подконтрольные тому, кто контролирует главу данного министерства, например, молодого, но уже скомпрометированного участием в предыдущей власти Радуловича. Поэтому в Черногории конкретное ведомство и принимает решения, как будто ничего не изменилось, подчеркивая полное несоответствие между тем, что избиратели ожидали от новой власти и что делают некоторые ее представители», — рассказал Копривица.

Эксперт добавил, что после подобного опыта существуют опасения, что и в сфере общественной и государственной безопасности, которой руководит подконтрольный Западу лидер партии УРА Дритан Абазович, тоже сохранится та же политика, которую проводили предыдущие черногорские власти.