Киев, , 21:41 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран подписал договора с турецкими военно-промышленными компаниями о передаче Киеву технологий для выпуска корветов и ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает 14 декабря официальный сайт министерства обороны Украины.

Подписание соглашений было проведено в рамках визита на Украину турецкой делегации под руководством главы Директората оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

По словам Тарана, реализация этих соглашений позволит радикально усилить боевой потенциал Военно-морских сил ВСУ для «повышения безопасности» в Черном и Азовском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Андрей Таран и Исмаил Демир подписали меморандум о намерениях совместной реализации проектов по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и турбинных энергетических установок. Напомним, до нацистского госпереворота 2014 года украинские предприятия выпускали турбинные двигатели по заказу ВМФ России.

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