Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Санкции Вашингтона в отношении Управления оборонной промышленности Турции связаны с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил 14 декабря американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном заявлении.

С-400 © ИА REGNUM

По словам главы Госдепа, Турция наказана «за сознательное заключение значительных сделок с «Рособоронэкспортом», главным органом экспорта вооружений России, в виде покупок зенитных ракетных систем С-400».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские санкции, предусматривающие заморозку активов, введены 14 декабря в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четверых турецких граждан, в том числе — руководителя указанной структуры.

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