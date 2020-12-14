Саранск, , 21:05 — REGNUM Глава Саранска Пётр Тултаев поручил всем руководителям структурных подразделений администрации, ответственных за жизнеобеспечение города, не только 31 декабря, но и все новогодние праздники быть в зоне досягаемости. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? – все новости»

Перечислив всех должностных лиц, кого касается это распоряжение, Тултаев заявил:

«Не удивляйтесь — меня это тоже касается, я наряду с вами буду работать все новогодние праздники».

Он подчеркнул, что все городские службы в период праздников должны работать ритмично и качественно выполнять свои обязанности. При необходимости требуется оперативно реагировать на обращения жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Мордовии Артём Здунов подписал документ, которым 31 декабря объявляется выходным днём. Документ распространяется на лиц, замещающих государственные должности, также лиц, замещающих в исполнительных органах госвласти Мордовии должности государственной гражданской службы. При этом рабочим днём станет суббота, 26 декабря.

Всем руководителям госорганов республики, органов местного самоуправления, а также предприятиям рекомендуется аналогичным образом организовать рабочее время подчинённых.

Читайте также: В Мордовии 31 декабря будет выходным днём