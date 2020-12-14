Киев, , 20:43 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил возможность кадровой ротации в правительстве Украины уже в ближайшее время.

Об этом он заявил на брифинге вечером 14 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского отметил, что речь идет, в первую очередь, о назначении полноценных министров образования и энергетики (сейчас главы соответствующих ведомств работают в статусе и.о. в обход процедуры утверждения парламентом — ИА REGNUM).

«Я думаю, что по назначениям есть такая возможность, достаточно высокая… Вступил в действие закон о том, что ограничены функции исполняющих обязанности и поэтому заблокирована деятельность двух министерств», — отметил Корниенко.

Он заявил, что именно эти назначения следует ожидать в первую очередь — возможно, даже на текущей неделе (14−19 декабря).

Вместе с тем, он не стал уточнять, какие кандидатуры будут вынесены на голосование, добавив, что это зависит от того, будет ли поддержка во фракции.

Напомним, что ранее сегодня же спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о том, что у «двух-трех министров» есть шансы покинуть должности в ближайшее время, но категорически отказался говорить, о ком конкретно идет речь, добавив, что официально пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано.

25 июня 2020 года правительство Украины в обход Рады назначило Сергей Шкарлета заместителем министра образования и науки, также единогласным решением правительства на него возложили исполнение обязанностей министра. Решение имело скандальный оттенок, поскольку Шкарлет — бывший член Партии регионов.

И.о. министра энергетики Украины с апреля по 20 ноября была Ольга Буславец, которую в этот день по решению правительства заменил Юрий Бойко.