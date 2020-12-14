Донецк, , 20:23 — REGNUM Посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки (ДНР) украинская армия обстреляла из гранатомёта, сообщает 14 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атака на Горловку началась в 17:00 мск из посёлка Шумы (Украина). По населённому пункту ДНР было выпущено две гранаты из ручного противотанкового гранатомёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря украинские военные обстреляли из миномёта село Ленинское (ДНР).

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