Аддис-Абеба, , 20:07 — REGNUM Полёты над северной частью Эфиопии возобновлены с 14 декабря, сообщили в Управлении гражданской авиации республики.

Отмечается, что разрешены с 14 декабря полёты как местных, так и международных рейсов. Власти также анонсировали возобновление работы аэропортов в регионе Тыграй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушное пространство над северной частью Эфиопии было закрыто после того, как местные силы Тыграя (Народно-освободительный фронт Тыграя) начали атаковать 4 ноября федеральных военных.

В ответ эфиопский премьер-министр Абий Ахмед объявил о начале силовой операции по ликвидации горячей точки в Тыграе. 28 ноября операция официально завершилась, хотя обстановка в Тыграе остаётся небезопасной.

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