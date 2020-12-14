Сургут, Югра, , 19:54 — REGNUM В крупнейшем городе Югры, в Сургуте, стартовал приём заявлений на участие в конкурсе за пост главы города. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Приём заявлений от кандидатов продлится до 12 января. На конкурс, который состоит из отбора претендентов специальной комиссией, заявились пока лишь два кандидата. Это создатель портала «О, Сургут!» Александр Побережный и мастер буровой бригады «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Сургута назначен на 18 января 2021 года. Прежний мэр экономической столицы Югры Вадим Шувалов, который руководил городом с 2016 по 2020 год, перешёл на работу в правительство ХМАО, став заместителем губернатора.