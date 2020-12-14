Киев, , 19:59 — REGNUM Главу делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука официально вызвали на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти.

Об этом сегодня, 14 декабря, в эфире украинского телевидения и через социальные сети сообщил депутат Рады, первый заместитель главы комитета Роман Лозинский.

Лозинский заявил, что комитет намерен заслушать разъяснения Кравчука о новом «плане действий», согласно которому выборы на Донбассе планируют провести уже в марте.

Депутат также удивляется, что для утверждения этого решения понадобилось больше месяца, начиная с того дня, когда в комитете инициировали рассмотрение вопроса.

«Парламентарии, как и все украинцы… имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласована, как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента», — отметил он.

Лозинский заявил, что конкретной даты встречи с Кравчуком на сегодня еще нет.

«О дате сообщу отдельно и буду освещать встречу публично», — заявил первый заместитель главы комитета.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября Кравчук заявил о том, что у Украины появился новый план действий по Донбассу. В рамках этого плана Киев предполагает после ряда шагов уже 31 марта 2021 года провести выборы в республиках Донбасса под своими патронатом.

«Первое, что мы предлагаем сделать, — прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию… С этого нужно начинать, и это нужно сделать в начале 2021 года», — сказал Кравчук, добавив, что после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях «нормальную жизнедеятельность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию в Донбассе отличаются от алгоритма минских договорённостей.