Минск, , 19:43 — REGNUM Призыв Европейского совета найти возможность блокировать поставки энергии с Белорусской АЭС в страны ЕС — исключительно политизированный, сообщили 14 декабря в пресс-службе минэнерго Белоруссии.

«Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать всё возможное для бойкота БелАЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергия найдёт сбыт на внутреннем рынке, даже если будет действовать европейская блокировка.

Напомним, на европейском саммите 11−12 декабря было решено поставить запрет на энергопоставки в ЕС из не входящих в Евросоюз стран — в том случае, если эта продукция не будет соответствовать требованиям Брюсселя.

Евросовет по инициативе Литвы призвал Европейскую комиссию искать пути блокировки поставок энергии с БелАЭС.

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