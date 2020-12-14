Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Судан исключён из американского списка стран — спонсоров терроризма, сообщило 14 декабря посольства США в Хартуме в Facebook.

Решение Вашингтона вступило в силу 14 декабря. Документ на эту тему подписал американский госсекретарь Майк Помпео: с Судана снят статус страны — спонсора терроризма.

Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что суданским властям будет оказана помощь в погашении задолженностей перед международными финансовыми институтами.

Напомним, Судан в США считался страной — спонсором терроризма из-за того, что именно в этой африканской республике скрывался глава группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен. Опала действовала с 1993 г.

Когда Судан согласился в октябре 2020 г. договориться о мире с Израилем, Вашингтон поставил Хартуму условие: суданские власти должны выплатить США $335 млн — в качестве компенсации жертвам терактов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это требование было выполнено Хартумом.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп исключил Судан из перечня стран — спонсоров терроризма