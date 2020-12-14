Париж, , 19:28 — REGNUM Лидер партии «Непокоренная Франция» и кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Жан-Люк Меланшон предложил союз Коммунистической партии на время грядущей кампании.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, Меланшон «снова предложил» лидеру французских коммунистов Фабьену Русселю свою кандидатуру. Глава «Непокоренной Франции» уже поступал так на выборах президента в 2012 и 2014 годах.

Меланшон напомнил своему коллеге о «результатов двух прошлых альянсов», которые принесли им сначала «четыре миллиона», а затем «семь миллионов голосов». «Все это мы построили вместе. Перед нами стоит долг это сохранить, чтобы в этот раз выступить лучше и достичь победы», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Меланшон заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах 2022 года, но откажется от своего участия в случае, если его поддержат менее 150 тысяч человек.

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