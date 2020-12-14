Москва, , 19:00 — REGNUM Снижение доходов граждан привело к концентрации потребительского спроса на ряде основных продуктов питания, по которым и наблюдается наибольший рост цен в настоящее время. Об этом 14 декабря заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Естественно, падение доходов у домашних хозяйств привело к концентрации спроса. Спрос сконцентрировался на этих простейших, самых основных продуктах: мучные изделия, сахар и растительное масло», — заявил Колташов.

В то же время главную роль в повышении цен сыграло падение курса российской валюты.

«Сама по себе обстановка 2020 года была крайне тяжёлой, потому что это период обострения кризиса. Целая волна мирового кризиса: падение мировых цен на нефть, две девальвации рубля, которые нужно рассматривать в качестве ключевой причины взлёта цен, и пандемия, само собой», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%.

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла и отменить заградительную пошлину на поставку тростникового сахара в Россию в том случае, если соглашение по сдерживанию цен на продукты не будет исполняться.