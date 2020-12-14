Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Двое иранских граждан добавлены в санкционный список США, сообщили 14 декабря в пресс-службе американского минфина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон регулярно пополняет санкционный список с иранскими гражданами. Так, 9 декабря санкции США были введены в отношении Хасана Айрулу за связь с спецподразделением «аль-Кудс», входящим в КСИР.

Тегеран со своей стороны ввёл санкции против американского посла в Йемене Кристофера Хензеля.

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