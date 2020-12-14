Москва, , 18:52 — REGNUM Падение курса рубля в 2020 году внесло основной вклад в рост цен на продовольственные товары в конце года. Об этом 14 декабря заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

Рубль

«Сама по себе обстановка 2020 года была крайне тяжёлой, потому что это период обострения кризиса. Целая волна мирового кризиса: падение мировых цен на нефть, две девальвации рубля, которые нужно рассматривать в качестве ключевой причины взлёта цен, и пандемия само собой», — заявил Колташов.

«В первую очередь — это падение курса российской валюты. Сейчас при укреплении курса рубля оказывается возможным применить правительству меры, которые ограничат цены и даже могут привести к снижению этих цен на основные продукты», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%.

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла и отменить заградительную пошлину на поставку тростникового сахара в Россию в том случае, если соглашение по сдерживанию цен на продукты не будет исполняться.