Москва, , 18:46 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности для нарушивших закон об иностранных агентах Госдума может обсудить в первом чтении 22 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря сообщил источник в Госдуме.

«Законопроект может быть рассмотрен 22 декабря в первом чтении», — сказал собеседник агентства по итогам заседания Совета Думы.

В частности, согласно предлагаемым изменениям, физические лица, злостно уклоняющиеся от включения в перечень иностранных агентов, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы. Кроме того, уклонение от статуса иноагента может послужить поводом для штрафа в 300 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 480 часов.

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