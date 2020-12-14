Москва, , 18:40 — REGNUM Пакет правительственных мер в связи с повышением цен на продукты питания, скорее всего, окажется достаточно эффективным. Об этом 14 декабря заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Пакет, похоже, будет достаточно эффективным. По крайней мере в короткой перспективе. Потому что угроза введения заградительных пошлин на вывоз должна будет помешать росту цен. С другой стороны, укрепление курса российской валюты даёт надежду, что цены понизятся даже», — заявил Колташов.

«Эти основные продукты, которые у нас подорожали, они станут дешевле», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%.

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла и отменить заградительную пошлину на поставку тростникового сахара в Россию в том случае, если соглашение по сдерживанию цен на продукты не будет исполняться.