Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Казнь в Иране главы информпортала Amad News Рухоллы Зама осудил 14 декабря от имени США американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Помпео «Зам разоблачал жестокость и коррупцию режима, который за 41 год основанного на терроре правления убил или арестовал более 860 журналистов».

Глава Госдепа назвал казнь журналиста иранскими властями «варварской» и «несправедливой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зам был казнён в Иране 12 декабря 2020 г. по обвинению в антиправительственных действиях, а также в сотрудничестве с иностранными (американской, французской, израильской) спецслужбами.

Задержан Зам был в октябре 2019 г. силами Корпуса стражей исламской революции.

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