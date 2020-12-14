Москва, , 18:32 — REGNUM Регулирование цен на определённую группу продуктов питания может повлечь реакцию в ценообразовании в других товарных группах. Об этом 14 декабря заявила советник президента ЦСР Елена Разумова на телеканале «Россия 24».

«Есть единственный риск, который видится нам: если будет вводиться прямое регулирование цен на эти товары, то возможно, что в производственном сегменте и торговом снижение наценок на сахар, масла и молоко… просто переползёт в другие категории товаров», — заявила Разумова.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%.