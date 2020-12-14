Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении к петербуржцам вечером 14 декабря сообщил о возможном смягчении ограничительных мер после Нового года, а также в отношении «знаковых» для города объектов. Однако это произойдет только при устойчивой положительной динамике с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Александр Беглов ИА REGNUM

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"Главная цель — уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели», — подчеркнул Беглов.

По словам губернатора, сейчас «прорабатываются варианты смягчения ограничений после Нового года, в том числе для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга».

«Но этот шаг мы сделаем, если будут в динамике эпидемии реальные сдвиги к лучшему», — подчеркнул губернатор.

Беглов также рассказал о нескольких встречах с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса, наиболее страдающего от введенных ограничений. Смольный разрабатывает несколько вариантов оказания помощи этим сферам предпринимательства.

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Глава города также напомнил, что на прошлой неделе прием пациентов с ковидом начал Центр Алмазова, для транспортировки амбулаторных пациентов на КТ-диагностику начали арендовать немедицинский транспорт. «Город выделил на это почти 70 млн рублей», — уточнил губернатор.

Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и сократить социальные контакты.

Напомним, за 13 декабря в Петербурге зафиксирован 3771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 64 человека. Всего с начала пандемии в городе выявлено 178 257 случаев заражения. От COVID-19 скончались 6388 человек. Выздоровели 100 611 человек.

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