Москва, , 18:27 — REGNUM Рост цен на продукты можно будет сдержать предлагаемыми правительством России мерами в краткосрочном периоде, поэтому властям следует задуматься над иными инструментами регулирования. Об этом 14 декабря заявила советник президента ЦСР Елена Разумова на телеканале «Россия 24».

«То, что предложил Минэк и правительство, — достаточно широкие меры краткосрочного реагирования. Поэтому, мне кажется, на данном этапе они достаточны», — заявила Разумова.

«Что касается среднесрочной и дальнесрочной перспективы в целом, понятно, что есть необходимость разработки контроля за экспортом, контроля экспортных цен и внутреннего рынка. С пониманием, как не только поддерживать производителей, но и потребителей — то есть повышать спрос и балансировать именно таким образом рынок», — указала она.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Минэкономразвития за рост цен на социально значимые продукты и призвал не списывать сложившуюся ситуацию на эпидемию коронавируса. В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что «цены на сахар выросли на 71% с лишним», на растительное масло — на 23,8%, на зерновые — 19,9%, а на макаронные изделия — 10,5%

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла и отменить заградительную пошлину на поставку тростникового сахара в Россию в том случае, если соглашение по сдерживанию цен на продукты не будет исполняться.