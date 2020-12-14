Киев, 14 декабря 2020, 18:00 — REGNUM Продление ещё на год закона об особом статусе Донбасса одобрено Комитетом Верховной рады по вопросам организации государственности власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, написал 14 декабря украинский депутат Александр Качура («Слуга народа) в Telegram-канале.
Напомним, речь идёт об украинском законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» от 2014 г., который продлевается Радой каждый год.
По этому закону особый статус ДНР и ЛНР получат после проведения там демократических выборов.
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