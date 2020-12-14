Киев, , 18:00 — REGNUM Продление ещё на год закона об особом статусе Донбасса одобрено Комитетом Верховной рады по вопросам организации государственности власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, написал 14 декабря украинский депутат Александр Качура («Слуга народа) в Telegram-канале.

Романа] Лозинского, который единственный проголосовал «против» и заявил, что его партия будет голосовать в зале так же». Качура «Весь комитет полным составом проголосовал «за» — за исключением представителя партии «Голос» [, который единственный проголосовал «против» и заявил, что его партия будет голосовать в зале так же».

Напомним, речь идёт об украинском законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» от 2014 г., который продлевается Радой каждый год.

По этому закону особый статус ДНР и ЛНР получат после проведения там демократических выборов.

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