Кишинёв, , 17:43 — REGNUM Кандидатура Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в России одобрена Комиссией по внешней политике и европейской интеграции молдавского парламента, сообщили 14 декабря в его пресс-службе.

Кандидатуру Головатюка комиссия утвердила на заседании сегодня, 14 декабря. Теперь её одобрит или не одобрит правительство Молдавии, а затем она поступит на утверждение президента.

Напомним, кандидатуру Головатюка предложил действующий молдавский президент Игорь Додон. Это произошло после отзыва посла Молдавии в РФ Андрея Негуцы.

Негуца отозван после предотвращения молдавскими властями попытки вывоза из Молдавии на автомобиле молдавского посольства в Москве партии анаболиков.

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