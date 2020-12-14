Тегеран, 14 декабря 2020, 17:31 — REGNUM Война была целью убийства израильтянами физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил 14 декабря в ходе публичного выступления иранский президент Хасан Рухани.
Президент Ирана добавил, что организаторы убийства Фахризаде хотели на закате президентства Дональда Трампа начать на Ближнем Востоке войну.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фахризаде — влиятельная фигура в Иране, в том числе в КСИР, погиб в районе находящегося в провинции Тегерана города Дамовенд 27 ноября 2020 г.
По версии следствия, Фахризаде застрелили из автоматического стрелкового оружия. Тегеран рассматривает версию покушения на физика спецслужб Израиля.
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