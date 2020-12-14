Тегеран, , 17:31 — REGNUM Война была целью убийства израильтянами физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил 14 декабря в ходе публичного выступления иранский президент Хасан Рухани.

Рухани «Главной целью Израиля при убийстве Фахризаде была дестабилизация региона и война».

Президент Ирана добавил, что организаторы убийства Фахризаде хотели на закате президентства Дональда Трампа начать на Ближнем Востоке войну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фахризаде — влиятельная фигура в Иране, в том числе в КСИР, погиб в районе находящегося в провинции Тегерана города Дамовенд 27 ноября 2020 г.

По версии следствия, Фахризаде застрелили из автоматического стрелкового оружия. Тегеран рассматривает версию покушения на физика спецслужб Израиля.

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