Ярославль, 14 декабря 2020, 17:30 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы приняли решение провести совещание по вопросу реорганизации маршрутной сети в городе Ярославле в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой обсудить волнующий общественность вопрос выступил председатель думы Алексей Константинов. Однако выяснилось, что совещание пройдёт без прессы.
Предоставить запись совещания в думе также отказались. Не будет и прямой трансляции, которая ведётся в дни заседания самой думы и комитетов.
Судя по всему, руководство думы опасается политизации горячей транспортной темы накануне выборов в Госдуму России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе ведётся сбор подписей против инициативы мэрии, а также за отставку самого мэра.
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