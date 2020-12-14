Брюссель, , 17:19 — REGNUM Посещение открывшейся в ноябре 2020 г. Белорусской атомной электростанции планируют представители ENSREG — Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности, сообщила журналистам 14 декабря еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Симсон «Экспертная миссия ENSREG с 14 по 22 декабря проведёт гибридную миссию для анализа данных по безопасности БелАЭС, ранее предоставленных Минском, которая будет включать посещение станции и работу в видеоформате».

Затем, как отметила представитель ЕС, ещё пять дней будет продолжаться предварительный анализ полученных данных. Она добавила, что при эксплуатации БелАЭС обязательно должны быть учтены главные рекомендации ENSREG.

Напомним, на минувшем саммите Евросоюза было решено блокировать импорт в страны содружества электроэнергии с АЭС за пределами ЕС, безопасность которых не соответствует требованиям Брюсселя.

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