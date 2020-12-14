Москва, , 17:19 — REGNUM Продвигаемые США «Соглашения Артемиды» направлены на то, чтобы дать Вашингтону правовые основания для осуществления военной деятельности на Луне, заявил 14 декабря заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев на видеоконференции в Совете Федерации РФ.

Суперлуние Владислав Краев © ИА REGNUM

Савельев подчеркнул, что в этих соглашениях нет никаких упоминаний о прямом запрете на осуществление военной деятельности в космосе.

«Принципы этих соглашений прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного права. В частности, в соглашениях отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности. Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает опасения», — сказал Сергей Савельев.

Напомним, NASA совместно с Европейским и Японским космическими агентствами разрабатывают проект Artemis («Артемида»), направленный на возобновление полетов на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва намерена обсудить с Вашингтоном риски появления оружия в космосе.

На фоне этого США и НАТО регулярно обвиняют Россию и Китай в милитаризации космоса и заявляют об «ответных мерах».

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