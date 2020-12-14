Тегеран, , 17:03 — REGNUM Никаких новых условий для возобновления в прежнем составе, то есть при участии США, так называемой ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий) Иран не приемлет, сообщил 14 декабря журналистам иранский президент Хасан Рухани.

Как отметил президент Ирана, договор уже существует.

Рухани «Или мы реализуем это соглашение, или нет».

Напомним, вышедшие в 2017 г. из ядерной сделки с Ираном США регулярно заявляют об исходящей от Тегерана опасности из-за его ядерной программы.

В этой связи Рухани был задан вопрос, что скажет Тегеран, если Вашингтон потребует после инаугурации избранного президента США Джо Байдена наложить ограничения на ракетную программу Ирана — как предварительное условие к возврату США в ядерную сделку.

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