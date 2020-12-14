Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Страхование педагогов от коронавируса вряд ли стало бы эффективным средством борьбы с распространением COVID-19, пояснила корреспонденту ИА REGNUM Марина Егорова, юрист, экономист, заместитель директора филиала страховой компании. По мнению эксперта, не стоит передавать деньги посреднику, которым является страховая компания: деньги должны идти людям напрямую.

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Разные страховые компании предлагают страховки от коронавируса, и выплаты предусматриваются на разных условиях. В случае смерти, как правило — инвалидности и нетрудоспособности. Одним компаниям для выплаты страхового возмещения достаточно факта заражения коронавирусом, другие выплачивают лишь в случае помещения застрахованного в палату интенсивной терапии. Наличие страхового полиса на данный момент не дает преимуществ для получения непосредственной медпомощи, подчеркивает эксперт. Конечно, любое страхование дает людям определенную помощь, но в данной ситуации есть свои особенности.

Обсуждая то, насколько помогло бы учителям в условиях пандемии страхование от ковида, стоит иметь в виду два фактора, говорит Марина Егорова. Первый: страховка не защитит от заражения. Это не преграда для вируса, полис не оградит педагогов — а хотелось бы, чтобы они вообще не заболевали. Второй фактор: ковид считается опасным заболеванием, лечение по нему гарантировано гражданам за счет услуг ОМС. Поэтому система должна работать так, чтобы все заболевшие получили лечение. Вложения в эту сферу, а не в коммерческие фирмы, никогда не будут лишними, ведь когда бесплатных тестов не хватает, а платных полно, это ненормально. Лечить должны всех и каждого — бесплатно, а тесты должны быть доступны в необходимом количестве, считает юрист.

«При наличии такого серьезного заболевания нужно максимально принимать превентивные меры, а не направлять за счет бюджета денежные ресурсы в коммерческие организации. Нужно вернуть в школы медицинские центры — кабинеты, где будет всегда (!) присутствовать врач, который будет знать детей и педагогов, иметь целостную картину того, что происходит в школе с учениками и учителями. Само наличие медкабинета даст и результат — ранее выявление ‑ и повысит уровень психологической защищенности людей, которые будут знать, что рядом с ними есть профессионал», — говорит эксперт.

Заболевшим педагогам выплачивать дополнительные деньги имело бы смысл напрямую из бюджета, без посредников. Единственное что может дать страховка от ковида — дополнительные консультации на эти деньги, например, в рамках реабилитации. Но при таком резонансе мер, уже принятых из-за этого заболевания, опять-таки было бы разумнее напрямую направлять деньги на реабилитацию тех же педагогов, чтобы они быстрее преодолели все последствия заболевания и вернулись к работе, считает Марина Егорова.