Баку, , 16:31 — REGNUM Четверо военнослужащих ВС Азербайджана арестованы по подозрению в совершении преступлений во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает 14 декабря генпрокуратура Азербайджана.

Военные подозреваются в издевательствах над телами погибших, в надругательстве над захоронениями, а также в распространении видеозаписей своих деяний в соцсетях.

«Военнослужащие подозреваются в издевательствах над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района. Кроме того, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях», — уточняют в Баку.

Еще двое азербайджанских военных подозреваются в разрушении армянских надгробий на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространении этих видеозаписей в интернете.

«Все четверо военнослужащих арестованы», — заявляет генпрокуратура Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября по 10 ноября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные боевые действия. После российского дипломатического вмешательства Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня. Кроме того, в регион были введены российские миротворцы.

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