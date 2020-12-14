Ереван, , 16:30 — REGNUM Азербайджанская сторона 11 и 12 декабря нарушила договорённость от 9 ноября 2020 г. по Нагорному Карабаху (Арцаху), заявил 14 декабря армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха – все новости»

В пресс-службе правительства Армении заявили, что Пашинян «осудил нарушение обязательств, взятых Баку в трёхстороннем заявлении, что нашло отражение в провокационных действиях, имевших место на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана 11 и 12 декабря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные атаковали сёла Хин Тахер и Хцаберд. Нарушение режима прекращение огня, как отметило Минобороны РФ, было пресечено российскими миротворцами.

Со своей стороны Баку обвинило Ереван в совершении «провокационных действий на освобождённых территориях Азербайджана, сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе