Москва, , 16:16 — REGNUM Участники Договора по открытому небу должны гарантировать конфиденциальность сведений, получаемых ими во время наблюдательных полётов. Такие гарантии участники ДОН должны дать в письменном виде.

Об этом 14 декабря сообщила российская делегация на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Тест заявления опубликован в Twitter делегации.

«В условиях выхода США из ДОН требуется, чтобы участники письменно подтвердили обязательство гарантировать их конфиденциальность», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/armscontrol_rus/status/1338431762431676416

Напомним, 22 ноября 2020 г. США вышли из ДОН — якобы из-за нарушений этого договора со стороны России. Этот договор разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

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