Брюссель, , 16:17 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на торговых переговорах с Великобританией «есть прогресс, и это хорошо». Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает Le Figaro.

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«Мы говорим о выходе (Великобритании из Евросоюза — прим. ИА REGNUM) со старыми друзьями. Мы уже на финальном этапе, но он является ключевым. Мы хотим сформировать равные правила игры не только для самого Brexit, но и на долгосрочную перспективу», — заявила фон дер Ляйен.

Несмотря на то, что переходный период по Brexit завершится уже 1 января 2021 года, переговоры между Великобританией и Евросоюзом все еще не привели к заключению сделки из-за разногласий сторон по вопросам регулирования рыболовства, правил справедливой торговой конкуренции и механизма разрешения споров.

Напомним, 8 декабря представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией по торговому соглашению после выхода страны из организации Мишель Барнье заявил, что Brexit без сделки кажется ему более вероятным, чем достижение соглашения до финальной даты 31 декабря 2020 года.

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