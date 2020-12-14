Минск, , 16:03 — REGNUM Власти Минска не дали развернуться несанкционированной акции протеста «Марш мудрости», сообщает 14 декабря портал Onliner.

На площадь Независимости в столице Белоруссии пришли несколько десятков человек. Они планировали шествие.

Однако протестующие были окружены ОМОНом и на этом акция закончилась. Есть информация о ряде задержанных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МВД Белоруссии, 271 человек был задержан во время акций протеста в Белоруссии накануне, 13 декабря. Акции проходили в нескольких населённых пунктах.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе акций протеста в Белоруссии 13 декабря задержали 271 человека — МВД