Джакарта, , 16:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии продолжает играть активную роль в борьбе с коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

«Одна из задач дипломатии во время пандемии — поддерживать усилия правительства по борьбе с пандемией», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

«Помимо двустороннего сотрудничества, в настоящее время совместно с министерством здравоохранения и министерством финансов мы продолжаем поддерживать связь с Женевой по вопросам закупки вакцины. Как известно, Индонезия является одной из 92 стран, которые получат вакцину от коронавируса», — заявила Ретно Марсуди.

Министр иностранных дел Индонезии также призвала граждан носить маски, мыть руки и держаться на безопасном расстоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Малуку предложило Европейскому союзу (ЕС) инвестировать в сектор электроэнергии и телекоммуникаций в регионе.

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