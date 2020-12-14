Афины , , 16:10 — REGNUM Вторая волна коронавируса всё ещё бушует в Европе, заставляя даже самые богатые страны расширять и усиливать ограничения, и это в равной степени верно и для Греции, заявил пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Пецас во время онлайн-брифинга 14 декабря. Об этом сообщает AMNA.

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Пецас подчеркнул тот факт, что Германия, которая весной справилась с вызовом лучше, чем большинство её соседей, теперь была вынуждена отдать приказ о ещё одном большом локдауне.

«Этот факт звучит очень громко для всех нас», — сказал Пецас, добавив, что национальная система здравоохранения Греции всё ещё находится под огромным давлением, особенно её отделения интенсивной терапии, где в воскресенье, 13 декабря, было 552 пациента на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

«Правительство с самого начала поставило защиту здоровья населения и жизни людей на первое место. Исходя из этого, было принято решение продлить ограничения, введенные в рамках локдауна, до 7 января, чтобы все граждане вместе и с верой в наши силы могли спокойно пережить эти различные праздники», — сказал он.

Пецас сказал, что приостановка работы розничных магазинов останется в силе за рядом исключений, но объявил о решении правительства открыть маникюрные салоны в свете того, что в этом секторе широко распространен «чёрный труд» с посещением домов клиентов. Учитывая это, сказал он, было бы предпочтительнее, чтобы они действовали открыто в более контролируемой среде, соблюдая меры безопасности и протоколы.

Что касается собраний в канун Рождества и Нового года, то Пецас посоветовал избегать скопления людей, и повторил, что собрания в доме должны быть ограничены максимум девятью людьми из двух семей. Комендантский час с 22:00 до 5:00 будет действовать по-прежнему.