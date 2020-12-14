Варшава, , 15:56 — REGNUM Эксперт Польского института международных отношений Матеуш Пиотровский в интервью для Polskie Radio 24 оценил перспективы развития двусторонних отношений Варшавы и Вашингтона во время президентства Джо Байдена, который, вероятнее всего, в ближайшее время возглавит Белый дом.

По мнению аналитика, ситуация после выборов в США постепенно проясняется. Избранный президент Джо Байден отобрал кандидатов на некоторые ключевые посты в будущей администрации, включая советника по безопасности и государственного секретаря.

«Для Польши будет важно в первые недели и месяцы убедиться, что направление сотрудничества, которое вырабатывалось долгое время, в области безопасности, в том числе в энергетике, будет сохранено и развиваться. А во многом и углубиться. Мы на это надеемся, и при правлении Байдена это не должно составить труда», — оценил Матеуш Пиотровский.

Польский аналитик отмечает, что Джо Байден сосредоточится на Европе и трансатлантических отношениях, но одной из основных целей в этой области будет углубление отношений с Германией и Францией. Но это может хорошо повлиять и на американо-польские отношения, потому что внимание администрации Байдена будет в значительной степени приковано к проблемам Старого света.