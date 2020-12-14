Москва, , 15:59 — REGNUM Совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции могут провести Российская Федерация и Республика Куба. Об этом первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян сообщил 14 декабря на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Он пояснил, что кубинская сторона предложила вместе изучать и проверять в клинических условиях кубинский и российский препараты, предназначенные в том числе для лечения коронавирусной инфекции. Речь идёт о совместной работе с одной из российских фармацевтических компаний.

Этот вопрос запланирован к обсуждению на межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване, добавил он.

Читайте также: Россия и Куба призвали к деполитизации усилий в борьбе с коронавирусом