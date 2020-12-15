Варшава, , 04:12 — REGNUM В выступлении экс-премьер-министра Польши Дональда Туска прозвучала мысль, на первый взгляд парадоксальная. Почему Туск обвинил лидеров правящей польской партии «Право и Справедливость» в подыгрывании интересам России, рассказывает редактор Станислав Стремидловский.

Дональд Туск (сс) European Parliament

Дональд Туск, который теперь является главой Европейской народной партии, не пожелал обращать внимание на антироссийскую риторику и «борьбу с российской угрозой», наполняющие речи представителей «Права и Справедливости». Туск сразу посмотрел в корень и увиденное ему не понравилось, оказалось, что Польша слишком рьяно приветствует «самого пророссийского президента США» Дональда Трампа, Польша ведет антиевропейскую политику и, если заглянуть за дымовую завесу речей, Польша проводит политику, которая выгодна России.

Здесь Туск выступил в унисон с польской оппозицией, которая продвигает идею о том, что «право и Справедливость» сознательно толкает Польшу на выход из Евросоюза. Но одних заявлений в прессе мало для эффективной борьбы за власть в Польше. Что же еще могут предпринять польские оппоненты «Права и Справедливости» и их евросоюзовские единомышленники? Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша оказалась на грани развязывания антироссийского «маккартизма»».