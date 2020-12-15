Остров Кунашир, Сахалинская область, , 03:35 — REGNUM Российский МИД энергично отреагировал на практику США, зачисляющую всех, живущих на Курилах, «в японцы». О том, в чем состоит отличие нынешнего ответа МИД РФ и почему этот ответ можно только приветствовать, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Американская провокация, продолжающаяся уже несколько лет, очевидно согласована с заявлениями Токио о «суверенитете Японии» над частью российских Курил. Поэтому так нелепо выглядят оправдания японских СМИ о том, что Япония «не знала» о факте «назначения» США жителей Курил гражданами Японии. Вселить надежду может новый подход российского МИД, прямо назвавшего действия Госдепа США «поощрением реваншизма».

Мало того, в записи в Twitter-канале МИД РФ по поводу этой провокации США задается вопрос «Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава?». Это первый случай, когда МИД РФ прямо употребляет слово реваншизм по отношению к притязаниям Токио на российские земли. Читайте статью Анатолия Кошкина «Визовые пакости американских властей в отношении курильчан встречают отпор».