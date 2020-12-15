Киев, , 00:55 — REGNUM Еще не так давно переговоры об условиях прекращения гражданской войны на Украине, т.н. «Нормандский формат» с участием Украины, Франции, Великобритании и России, внушали наблюдателям надежду на скорейшее разрешение внутриукраинского конфликта. Кто виноват в том, что до решения проблемы гражданской войны на востоке Украины все еще далеко, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Встреча в «нормандском формате» Kremlin.ru

Как народные республики Донецка и Луганска, так и Россия по отношению к исполнению договоренностей следуют программе «выполнение шаг за шагом» или «логике намерений». При таком подходе, который и обсуждался и был отражен в в 13 пунктах Второго Минского протокола переход к следующему пункту зависит от выполнения предыдущего. Но украинская сторона, преследуя собственные интересы, меняет эту логику, стараясь привязать выполнение договоренностей к интересам Киева в ущерб безопасности ЛДНР.

Поэтому за прошедший год договоренности Нормандского формата были превращены «поправками» с украинской стороны в нечто неисполнимое. Что же за проблемы создали украинские политики, лишь бы не выполнять международных договоренностей? Читайте статью Андрея Ганжи «Две логики «нормандского формата»».