Томск, , 15:40 — REGNUM Томским журналистам следует быть смелее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Об этом заявила депутат Думы г. Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Новосибирске будет организована площадка для СМИ Сибирского федерального округа. Глядишь, и услышат томичей в Москве. А то в последнее время региональная власть совсем тихо говорить стала о проблемах региона. Перестала общаться с людьми на улицах и площадях. Да и в своих кабинетах под предлогом пандемии перестали проводить личные приемы. Кто-нибудь слышал о людях, которые побывали на личном приеме хоть у одного руководителя города и области? Последний раз пресс-службы сообщали о подобном чуть ли не год назад. Так что все томичи теперь вынуждены обращаться напрямую к президенту, как это сделали коммунальщики Чаинского района. Совсем недавно они выбрали себе главу района и вот теперь думают, что не Владимир Столяров, а именно президент поможет устранить вопиющие нарушения и накопившиеся проблемы на МУП «Чаинское ПОЖКХ», — отметила Ульянова.

Она обратила внимание, что у томичей немало вопросов к президенту: «И о судьбах местного самоуправления в России, когда у него отбирают самые важные, главные полномочия. И о несправедливости межбюджетных отношений, когда в области собирается или собиралось почти 200 миллиардов рублей налогов, а остается в бюджете всего 50. И о судьбе томской ОЭЗ, после ликвидации институтов развития. И о решении в острый период дефицита бюджетов областного центра и самой области, потратить 600 млн. руб бюджетных областных средств на покупку земельного участка на противоположной от города стороне реки Томь. Много вопросов».

Напомним, что большая пресс-конференция Владимира Путина 17 декабря пройдёт в режиме видеоконференции.